«Кырк чоро» высказалось о гибели женщин после избиения

Движение «Кырк чоро» обвинило в смерти после жестокого избиения женщин кодексы, вступившие в силу с 2019 года. Об этом председатель организации Замирбек Кочорбаев написал на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования родным погибших женщин.

«С глубоким прискорбием услышали о смерти двух женщин. Когда по этой проблеме разговаривал с руководителем одного местного РОВД, он говорил, что по новым кодексам (видимо, Уголовный и о проступках. — Прим. 24.kg) у них руки связаны, они не могут вмешиваться в семейные конфликты. Раньше могли как-то реагировать, задержать дебошира на 15 суток, теперь только после убийства. Кто же написал эти законы и кто профинансировал? Оказывается, на деньги Запада писали прозападные эксперты. Теперь они сами кричат о правах женщин», — отметил Замирбек Кочорбаев.