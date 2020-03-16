Члены «Кырк чоро» намерены баллотироваться в Жогорку Кенеш

Движение «Кырк чоро» примет участие в парламентских выборах 2020 года. Об этом 24.kg сообщил один из основателей организации Кубанычбек Дуйшеев.

Фото 24.kg. Один из основателей и член «Кырк чоро» Кубанычбек Дуйшеев

По его словам, сейчас они ведут переговоры с партиями. Он отметил, что у «Кырк чоро» есть политическая программа.

«Мы сейчас ведем переговоры с 10 партиями. Пока еще не решили, с кем вместе идти на выборы. Есть партии, которые близки нам и с которыми совпадают наши взгляды», — заявил Кубанычбек Дуйшеев.

Собеседник отказался уточнить, с какими именно политобъединениями ведутся переговоры.