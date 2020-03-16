17:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Члены «Кырк чоро» намерены баллотироваться в Жогорку Кенеш

Движение «Кырк чоро» примет участие в парламентских выборах 2020 года. Об этом 24.kg сообщил один из основателей организации Кубанычбек Дуйшеев.

24.kg
Фото 24.kg. Один из основателей и член «Кырк чоро» Кубанычбек Дуйшеев

По его словам, сейчас они ведут переговоры с партиями. Он отметил, что у «Кырк чоро» есть политическая программа.

«Мы сейчас ведем переговоры с 10 партиями. Пока еще не решили, с кем вместе идти на выборы. Есть партии, которые близки нам и с которыми совпадают наши взгляды», — заявил Кубанычбек Дуйшеев.

Собеседник отказался уточнить, с какими именно политобъединениями ведутся переговоры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146636/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Лидер «Кырк чоро» оштрафован после марша за права женщин
Административная реформа от «Кырк чоро»: 15 аймаков вместо областей (карта)
Дорогу молодым. В скандальном движении «Кырк чоро» поменяли руководителей
«Кырк чоро» высказалось о гибели женщин после избиения
В «Кырк чоро» призвали депутата Акылбека Жапарова не заниматься самообманом
В «Кырк чоро» считают, что критика Райымбека Матраимова — это игры Запада
«Кырк чоро» требует от НПО раскрыть свои источники финансирования
Скандал с феминале. «Кырк чоро» опровергает антиакции: Мы бы сделали грамотно
Улан Усеин: Размахивать плеткой на участников феминале — это уже насилие
В Бишкеке «Кырк чоро» закидали куриными яйцами правозащитников
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Бизнес
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
16 марта, понедельник
17:14
В Сокулукском районе убили водителя такси В Сокулукском районе убили водителя такси
17:09
В связи с распространением коронавируса появились новые киберугрозы
17:07
В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
17:03
Родители должны сами решить, отправлять или нет детей в садики
17:01
Члены «Кырк чоро» намерены баллотироваться в Жогорку Кенеш