Дорогу молодым. В скандальном движении «Кырк чоро» поменяли руководителей

Новым председателем движения «Кырк чоро» стал 35-летний житель Иссык-Кульской области Руслан Адылов. Об этом 24.kg сообщил бывший глава общественной организации Замирбек Кочорбаев.

По его словам, смена руководства произошла в соответствии с новыми внутренними правилами.

«Недавно мы внесли измения и дополнения в устав организации. Одно из наших решений — возраст руководящего состава не должен превышать 40 лет. Я уже не подхожу под этот критерий. В связи с этим мы провели собрание и выбрали нового председателя и двух его заместителей. Ими стали молодые ребята. Кроме того, наши ряды пополнили соотечественники из Турции, Кореи и России», — рассказал Замирбек Кочорбаев.

По его словам, новые лидеры организации на свое усмотрение будут вести работу «Кырк чоро», но основное направление — сохранять и приумножать национальную идентичность кыргызов — сохранится.