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Общество

В «Кырк чоро» считают, что критика Райымбека Матраимова — это игры Запада

Фото 24.kg. Лидеры движения «Кырк чоро»

Лидеры движения «Кырк чоро» объяснили, почему они не поддерживают требование гражданских активистов привлечь к уголовной ответственности экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Мы не принимаем участия в митингах против Райымбека Матраимова, потому как считаем, что это игры Запада. Там Ширин Айтматова — организатор, видно же, кто и как работает в этом направлении», — сказал Уран Рыскулов.

По его словам, «Кырк чоро» поддерживает борьбу властей страны с коррупцией, но выступает против чужих игр на популярную тему.

Лидеры движения также заявили, что «Кырк чоро» не намерено принимать участие в предстоящих парламентских выборах и не будет оказывать поддержку какой-либо из политических партий. 

«Мы против парламентской формы правления, мы также против существующей системы выборов», — сообщил Замир Кочорбаев.

Лидеры заявили, что в движении «Кырк чоро» на сегодня насчитывается 4 тысячи 700 членов.
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