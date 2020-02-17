Административная реформа от «Кырк чоро»: 15 аймаков вместо областей (карта)

Движение «Кырк чоро» предлагает новую административно-региональную карту Кыргызстана. Об этом 24.kg рассказал бывший председатель организации Замирбек Кочорбаев.

По его словам, программа по административной реформе разработана с целью улучшить эффективность госуправления.

«Как известно, разделение на север и юг — это наша болезнь. В нашей программе вместо семи областей мы предлагаем создать 15 аймаков, в число некоторых из них входят и северный и южный районы. Мы учитывали географическое расположение и историческое значение районов. Оказывается, такую же реформу в свое время предлагал и первый секретарь ЦК КП Киргизии Исхак Разаков. В его варианте было 10 аймаков», — рассказал Замирбек Кочорбаев.

Карта, созданная «Кырк чоро» с новым делением регионов:

Фото Замирбека Кочорбаева

В «Кырк чоро» также подчеркивают, что выступают за сокращение числа депутатов в Жогорку Кенеше.

«Депутаты должны избираться не по партийной системе, а мажоритарной. Мы предлагаем избирать из каждого аймака по три депутата, тогда в парламенте будет 45 представителей из всех 15 аймаков», — поясняют авторы инициативы.

В программе «Кырк чоро» трехступенчатая модель управления: вместе с городами Ош и Бишкек — 15 аймаков, 270 айыльных округов и 13 городов. Члены движения уверены, что такая административная реформа существенно сократит региональное деление в стране.