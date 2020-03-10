Лидер «Кырк чоро» оштрафован после марша за права женщин

Лидера движения «Кырк чоро» Замирбека Кочорбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов после марша за права женщин. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По его словам, он и другие члены движения не согласны с административным наказанием и намерены обжаловать штраф в суде.

«В день проведения марша за права женщин мы никого не провоцировали. Мы просто стояли в стороне, а это не запрещено. К тем, кто нападал на женщин, я и члены движения не имеют никакого отношения. Мы их не знаем и не видели среди задержанных в УВД Свердловского района», — сказал Замирбек Кочорбаев.

Лидер «Кырк чоро» добавил, что сегодня на мирном митинге не будет ни его, ни представителей движения.

Сегодня в Бишкеке пройдет акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.

8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.