12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Лидер «Кырк чоро» оштрафован после марша за права женщин

Лидера движения «Кырк чоро» Замирбека Кочорбаева оштрафовали на 3 тысячи сомов после марша за права женщин. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Читайте по теме
ГУВД не исключает провокаций на мирном митинге

По его словам, он и другие члены движения не согласны с административным наказанием и намерены обжаловать штраф в суде.

«В день проведения марша за права женщин мы никого не провоцировали. Мы просто стояли в стороне, а это не запрещено. К тем, кто нападал на женщин, я и члены движения не имеют никакого отношения. Мы их не знаем и не видели среди задержанных в УВД Свердловского района», — сказал Замирбек Кочорбаев.

Лидер «Кырк чоро» добавил, что сегодня на мирном митинге не будет ни его, ни представителей движения.

Сегодня в Бишкеке пройдет акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.

8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146003/
просмотров: 706
Версия для печати
Материалы по теме
Разгон марша за права женщин. Правительство осудило действия милиционеров
Марш за права женщин. Омбудсмен просит уволить нарушивших закон милиционеров
Алтынбек Сулайманов вызывает провокаторов марша за права женщин на разговор
Разгон марша за права женщин. Как реагировали горожане и власти
Разгон марша за права женщин. Депутат требует отставки главы МВД
Милиция задержала пятерых граждан, сорвавших марш за права женщин
Напали и задержали. Как в Бишкеке сорвали женский марш солидарности
Скорая помощь осмотрела двух задержанных девушек в здании УВД
Участников женского марша солидарности отпустили. Несколько человек оштрафуют
Большинство задержанных участников марша солидарности отпустили
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
10 марта, вторник
12:01
Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направит на другие мероприятия Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направ...
12:01
Разгон марша за права женщин. Правительство осудило действия милиционеров
11:56
В соцсетях призывают громить митинг против насилия. Милиция и ГКНБ не реагируют
11:19
Доплачивать клиническим ординаторам на скорой помощи хотят в мэрии Бишкека
11:18
В 2019 году Кыргызстан установил дипломатические отношения с восемью странами