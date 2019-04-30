Начальник отдела Бишкекглавархитектуры вымогал деньги у жителей «Арча-Бешика»

По факту вымогательства задержан начальник отдела Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 29 апреля АКС ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении $1,5 тысячи задержала начальника отдела перспективного планирования МП «Бишкекглавархитектура» К.М., 1973 года рождения.

Задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов у заявителя и его соседей в жилмассиве «Арча-Бешик» и под угрозой их сноса систематически вымогал денежные средства — $10 тысяч, из которых $2 тысячи получил в конце 2018 года.

Фото ГКНБ КР. Задержанный начальник отдела «Бишкекглавархитектуры»

Ведется следствие.