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Сюжет: Крупные взятки (50)

Начальник отдела Бишкекглавархитектуры вымогал деньги у жителей «Арча-Бешика»

Фото ГКНБ КР. Начальник отдела «Бишкекглавархитектуры» вымогал деньги

По факту вымогательства задержан начальник отдела Бишкекглавархитектуры. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 29 апреля АКС ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении $1,5 тысячи задержала начальника отдела перспективного планирования МП «Бишкекглавархитектура» К.М., 1973 года рождения.

Задержанный ранее выявил отсутствие разрешительных документов у заявителя и его соседей в жилмассиве «Арча-Бешик» и под угрозой их сноса систематически вымогал денежные средства — $10 тысяч, из которых $2 тысячи получил в конце 2018 года.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Задержанный начальник отдела «Бишкекглавархитектуры»

Ведется следствие.
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