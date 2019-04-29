В Чуйской области задержали браконьера

В Чуйской области сотрудники правоохранительных органов задержали браконьера, который застрелил фазана. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По ее данным, сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ сняли на видео нарушителя. Однако он скрылся до приезда мобильной группы природоохранного ведомства.

Сотрудники Аламединского РОВД установили личность мужчины. Им оказался житель Бишкека. Сотрудники департамента составили протокол, готовят материалы для подачи иска для взыскания штрафа за нарушение правил охоты в 12,5 тысячи сомов и за отстрел фазана — 5 тысяч сомов.

В ГАООСиЛХ напомнили, что охота на фазана в Кыргызстане разрешена с первой субботы октября по второе воскресенье декабря.