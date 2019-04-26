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Происшествия

Милиция спустя девять лет задержала обвиняемого в грабеже мужчину

Сотрудники Службы криминальной милиции ОВД Жайылского района задержали мужчину, скрывающегося от суда и следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что ранее в ОВД Жайылского района имелось уголовное дело от 2010 года, возбужденное по статье «Грабеж» УК КР.

«Дело в отношении 32-летнего М.З. было направлено в районный суд, но обвиняемый не являлся на заседания. Позже гособвинитель ходатайствовал об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Прошение удовлетворено судом, приостановлено и возвращено в ОВД для обеспечения явки подсудимого. В итоге подозреваемого задержали на территории Алайского района. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в ГУВД.
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