В Кыргызстане задержали активного участника боевых действий в Сирии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Установлено, что задержанный в 2014 году выехал в Сирию для участия в джихаде, где под руководством арабских инструкторов прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку и активно участвовал в боевых действиях. Его назначили инструктором по подготовке завербованных рекрутов в лагерях МТО.
По указанию главарей он проник в Кыргызстан для создания террористического подполья и осуществления в дальнейшем вооруженного джихада.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.