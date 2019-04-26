В Кыргызстане задержали активного участника боевых действий в Сирии. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что задержанный в 2014 году выехал в Сирию для участия в джихаде, где под руководством арабских инструкторов прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку и активно участвовал в боевых действиях. Его назначили инструктором по подготовке завербованных рекрутов в лагерях МТО.

По указанию главарей он проник в Кыргызстан для создания террористического подполья и осуществления в дальнейшем вооруженного джихада.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.