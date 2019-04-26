Женщина брала крупные суммы денег, обещая дешевые квартиры. Она задержана

Сотрудники Службы криминальной милиции задержали 60-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратилась жительница Чуйской области. Потерпевшая просила принять меры в отношении малознакомой женщины, которая, обещав ей приобрести квартиру по низкой цене, взяла у нее $6,6 тысячи и обманула.

«Потерпевшая находилась за рубежом и в течение двух лет частями отдавала деньги мошеннице. Когда поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в милицию. Выяснилось, что женщина к строительной компании никакого отношения не имеет. С аналогичным заявлением в милицию обратилась другая жительница Чуйской области. В заявлении указывалось, что осенью 2016 года малознакомая женщина, пообещав предоставить ей квартиру в новом строящемся доме, взяла у нее $4,5 тысячи. Проводится расследование по статье «Мошенничество» УК КР», — сообщили в МВД.

Других потерпевших и граждан, владеющих какой-либо информацией о противоправной деятельности С.Ч., просят позвонить по телефонам: 0312266261, 0706545656, 0552102909.