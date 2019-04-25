Американский самолет-прототип стелс-бомбардировщиков разбился в тюремном дворе

Единственный в мире прототип самолета Northrop N9M Flying Wing 1944 года потерпел крушение на территории тюрьмы в Норко, штат Калифорния. Восстановлению аппарат не подлежит, сообщило издание the Drive.

По его данным, разбилась четвертая и последняя в серии испытательных моделей (в масштабе 1:3) летающего бомбардировщика Northrop XB-35. Его также называют «дедушкой» стелс-бомбардировщика B-2.

Уникальный аппарат последние десятилетия находился в ведении Музея авиации и космонавтики. Он получил его в 1950-х годах, начал восстановление в 1981 году, летные испытания стартовали в 1996-м. Это относительно компактный 5,5-метровый аппарат с размахом крыльев около 20 метров .

Northrop Grumman использовал наработки N9M при разработке современных беспилотных летательных аппаратов, в том числе опытных беспилотных летательных аппаратов, таких как X-47B. Данный N9M был последним действующим самолетом в своем роде.