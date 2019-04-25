В Бишкеке мужчина обещал сделать мебель, взял у заказчицы деньги и скрылся

В Бишкеке сотрудники СКМ УВД Октябрьского района по подозрению в мошенничестве задержали 41-летнего уроженца Чуйской области Э.А. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В милицию с заявлением обратилась А.М. Она просила принять меры в отношении мужчины Э.А., который, войдя в доверие, взял у нее 70 тысяч сомов и скрылся.

«Начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», — сказали в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемых или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить в СКМ УВД Октябрьского района по номерам: 0553102195, 0552102406, 0312544116.