11:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кара-Балте под вывеской бинарных опционов действовал игорный зал

В Кара-Балте под вывеской брокера бинарных опционов обнаружено заведение, занимающееся азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 21 февраля поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир находится заведение с компьютерами для игры в рулетку. Там же делают денежные ставки.

Сотрудники милиции произвели обыск, в ходе которого обнаружили девять процессоров, четыре локальных аппарата и девять мониторов. При допросе находившаяся там кассир, по совместительству администратор заведения, 21-летняя А.Д. сказала, что посетители играли в разнообразные азартные игры с денежными ставками.

Установлен владелец заведения. Им оказался 30-летний житель Бишкека А.Ю.

По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке во время ночного рейда в компьютерных клубах задержали 14 подростков
В Бишкеке нет способа наказывать хозяев интернет-клубов, в которых играют дети
В Бишкеке нашли очередной подпольный игорный клуб
В Бишкеке милиция и ГСБЭП выявили два подпольных казино
Еще один незаконный игорный клуб закрыли в Бишкеке
В Джалал-Абаде игорное заведение открыли напротив мэрии
В Джалал-Абаде пресекли незаконную игорную деятельность
Покерный клуб в подвале многоквартирного дома закрыли в Бишкеке
Игорный клуб закрыли в Токмаке
Подпольный покерный клуб закрыли в Бишкеке
Популярные новости
Личность упавшего с&nbsp;моста и&nbsp;погибшего в&nbsp;Бишкеке парня установили Личность упавшего с моста и погибшего в Бишкеке парня установили
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не&nbsp;приходя в&nbsp;сознание Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева скончалась, не приходя в сознание
В&nbsp;Бишкеке сотрудники милиции жестоко избили мужчину и&nbsp;его водителя В Бишкеке сотрудники милиции жестоко избили мужчину и его водителя
В&nbsp;Оше мужчина до&nbsp;смерти избил свою жену за&nbsp;500 сомов В Оше мужчина до смерти избил свою жену за 500 сомов
Бизнес
Как прошла техновыставка WMC-2019&nbsp;в Барселоне: видеообзоры @o_mobile_operator Как прошла техновыставка WMC-2019 в Барселоне: видеообзоры @o_mobile_operator
Срочно нужны деньги? Кредит &laquo;ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС&raquo; за&nbsp;1&nbsp;минуту! Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!
Полезный подарок! Открой депозит в&nbsp;&laquo;Бай Тушуме&raquo; и&nbsp;получи VISA бесплатно Полезный подарок! Открой депозит в «Бай Тушуме» и получи VISA бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»