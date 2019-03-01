В Кара-Балте под вывеской бинарных опционов действовал игорный зал

В Кара-Балте под вывеской брокера бинарных опционов обнаружено заведение, занимающееся азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 21 февраля поступила оперативная информация о том, что в одной из квартир находится заведение с компьютерами для игры в рулетку. Там же делают денежные ставки.

Сотрудники милиции произвели обыск, в ходе которого обнаружили девять процессоров, четыре локальных аппарата и девять мониторов. При допросе находившаяся там кассир, по совместительству администратор заведения, 21-летняя А.Д. сказала, что посетители играли в разнообразные азартные игры с денежными ставками.

Установлен владелец заведения. Им оказался 30-летний житель Бишкека А.Ю.

По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.