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Происшествия

В Бишкеке мужчина, угрожая пистолетом кассиру, украл деньги из кафе

В Бишкеке задержан злоумышленник, укравший деньги из кассы кафе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что злоумышленник, угрожая пистолетом кассиру, забрал из кассы больше 63 тысяч сомов и скрылся.

«Сотрудниками Службы криминальной милиции по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний Б.А. Ранее он был судим за убийство и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Пистолет мужчина спрятал у родственников. Задержанный водворен в ИВС. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в МВД.
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