В Таласской области задержали браконьеров. Им грозит штраф в 86 тысяч сомов

В Таласской области Кыргызстана задержали браконьеров, которые незаконно вели охоту на куропаток. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, в Кыргызстане охота на куропаток разрешена с первой субботы октября до последнего воскресенья января.

«Незаконно охотились на куропаток в ущелье Узун-Ташты на территории охотничьего угодья «Кумуштак». Нарушители имели огнестрельное оружие с патронами и 13 отстрелянных куропаток. По новому Кодексу о проступках предусмотрен штраф в две тысяч сомов за каждую куропатку и административный штраф — 60 тысяч сомов. Общая сумма составит 86 тысяч сомов», — сообщили в ведомстве.