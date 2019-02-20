На Иссык-Куле лавина накрыла туристов. Погибла гражданка Бельгии

В селе Боз-Учук Ак-Суйского района лавина накрыла туристов. Информацию об этом подтвердили в Иссык-Кульской областной администрации.

Уточняется, что граждане Бельгии приехали в Каракол 16 февраля. В тот же день они выехали в ущелье Боз-Учук, установили там юрту.

«Граждане Бельгии вместе с местным жителем несколько дней жили в ущелье. Вчера, 19 февраля, они решили покататься на лыжах. Иностранцы были там без специального инструктора и без страховки. Местный житель и 38-летний Дриз Эмил Кукенс первыми спустились со склона. Девушка по имени Кларте Март Кукенс решила поехать по другой дороге и попала под снежную лавину. Спустя некоторое время Дриз Эмил и их приятель обнаружили ее мертвой. Сейчас тело иностранки находится в морге Каракола», — сообщили в администрации.