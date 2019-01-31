В России пресекли ввоз контрафактной спортивной обуви из Кыргызстана

Мобильная группа Самарской таможни задержала две фуры из Кыргызстана, в которых перевозились спортивная обувь и ряд других товаров с признаками контрафакта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Приволжского таможенного управления сообщает «Интерфакс».

«Обнаружены более 6 тысяч пар мужской и женской обуви с нанесенным изображением Nike, Fila, Ugg, Adidas, Under Armor, 1,8 тысячи штук респираторов с нанесенным изображением «3М», более 4 тысяч штук чехлов к смартфонам Samsung, Apple, Xiaomi. Все товары имели признаки контрафакта», — говорится в сообщении.

Отмечено, что на большинстве спортивной обуви был нанесен товарный знак Nike.

«Представители правообладателя товарного знака Nike подтвердили, что изъятые 4 тысячи 882 пары обуви не являются оригинальными. Ущерб, нанесенный правообладателю бренда, составляет 40 миллионов 286,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подтверждение ущерба поступило только от представителей правообладателя товарного знака Nike.

«По остальным брендам пока ответа нет. Ожидается в перспективе. Весь товар задержан и находится на складе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщило агентство.