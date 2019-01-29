Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били

У гражданина Кыргызстана, пожаловавшегося на избиение в полиции Магнитогорска во время проверки на причастность к взрыву в многоквартирном доме, есть телесные повреждения. Об этом сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин, передает Znak.com.

По его словам, после публикаций в СМИ о применении насилия к задержанному провели проверку, опросили мужчину и его родственников.

«Сейчас он и его жена категорически отрицают применение насилия. Однако установлено, что у мужчины действительно есть телесные повреждения», — сказал прокурор, добавив, что материалы передали в Следственный комитет для доследственной проверки.

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В региональном управлении ГКНБ Кыргызстана 24.kg подтвердили, что Хусниддин Зайнобиддинов находится в международном розыске. Его обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса КР, в частности в разжигании межнациональной розни и организации массовых беспорядков во время июньских событий в 2010 году. По некоторым данным, он проживал в Базар-Коргонском районе. Хусниддин Зайнобиддинов выехал из Кыргызстана восемь лет назад.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря 2018-го. В результате погибли 39 человек. По официальной версии, там взорвался бытовой газ.

Позже появилась информация, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в КР) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.