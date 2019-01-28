В Кыргызстане в январе зарегистрировали более 16 тысяч преступлений и проступков

В Кыргызстане на 28 января в Едином реестре зарегистрировали 16 тысяч 278 сообщений о проступках и преступлениях. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, из этого числа 7,2 тысячи преступлений на стадии досудебного разбирательства.

«Над раскрытием преступлений работает 521 следователь. В ГКНБ расследуют 664 дела. К концу января мы сделаем анализ сообщений — что из них является проступком, а что преступлением. Ранее правоохранители регистрировали правонарушения в книге учета преступлений, что позволяло их скрывать», — сказал Откурбек Джамшитов.