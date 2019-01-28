В Петербурге исчезла кыргызстанка с четырьмя детьми

Полиция Невского района Санкт-Петербурга расследует исчезновение гражданки Кыргызстана. О пропаже женщины и четырех детей накануне заявил ее супруг, сообщили российские СМИ.

Гражданку Киргизии разыскивают сотрудники полиции Невского района Петербурга.

Накануне вечером в правоохранительные органы обратился 36-летний гражданин Кыргызстана, работающий в частной охранной фирме. Он попросил найти его 33-летнюю супругу, которая ушла днем ранее из дома вместе с четырьмя детьми: 6-летним сыном и дочерьми — двух, четырех и девяти лет.

По словам заявителя, с собой женщина прихватила семейные сбережения в размере 50 тысяч рублей и документы. Мужчина утверждает, что ранее его супруга из дома не пропадала и конфликтов между ними в последнее время не происходило.