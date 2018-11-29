Узбекские чиновники получили более $20 миллионов взяток от трудовых мигрантов

В Узбекистане задержали около 20 сотрудников Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики. Их подозревают в получении у граждан, желающих трудоустроиться в Южной Корее, взяток на сумму более $20 миллионов, сообщило радио «Озодлик».

По его данным, работников агентства подозревают в руководстве преступной группировкой, которая в течение года, обещая гражданам работу в Южной Корее, брала с каждого минимум по $5 тысяч.

«Жители областей, узнав, что их обманули, пришли со скандалом в головной офис Агентства по вопросам внешней миграции в Ташкенте. После в дело вмешалась Генпрокуратура», — рассказал источник.

В числе пострадавших около 400 человек.

Ни узбекские интернет-издания, ни Генпрокуратура не сообщили об аресте руководства агентства.

«Они специально умалчивают это, чтобы те, кто давал взятки по $5 тысяч, не подняли шумиху. Кроме того, выяснилось, что в это дело замешаны сидящие «сверху». Кажется, они будут умалчивать об этом до тех пор, пока правоохранительные органы не примут окончательное решение», — пояснил представитель Министерства занятости и трудовых отношений РУз.

В 2018 году квота для узбекских мигрантов в Южной Корее выросла до 5 тысяч человек, но ежегодно сдают документы в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции, желая отправиться на работу в эту страну, более 100 тысяч граждан Узбекистана.