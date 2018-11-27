Кыргызстанец пытался незаконно попасть из России в Евросоюз

Кыргызстанец пытался незаконно попасть в Евросоюз из России. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Кыргызстана и выходца из Узбекистана.

По словам задержанных, изначально они прибыли в Российскую Федерацию в поисках работы, но вскоре мужчины решили незаконно трудоустроиться в странах Евросоюза.

Они задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения.