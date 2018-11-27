10:18
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Происшествия

Кыргызстанец пытался незаконно попасть из России в Евросоюз

Кыргызстанец пытался незаконно попасть в Евросоюз из России. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Кыргызстана и выходца из Узбекистана.

По словам задержанных, изначально они прибыли в Российскую Федерацию в поисках работы, но вскоре мужчины решили незаконно трудоустроиться в странах Евросоюза.

Они задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения.

Ссылка:
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Европейский союз является приоритетом во внешней политике Кыргызстана
Переговоры о новом соглашении между Евросоюзом и Кыргызстаном завершаются
ЦА не должна быть только коридором по обмену товаров на Шелковом пути
Федерика Могерини: Есть запрос на углубление отношений ЕС и стран ЦА
Кыргызстан и Евросоюз. Среди приоритетов — энергетика, транспорт и инновации
200 миллионов евро за 20 лет выделил на поддержку бюджета Кыргызстана Евросоюз
За границу с ребенком. На что влияет перемена фамилии, кому нужен загранпаспорт
Стрельба в воздух и эвакуация депутатов. В Ингушетии проходит стихийный митинг
Спрятавшись в такси, преступник пытался выехать из страны
В представительстве Европейского союза в Кыргызстане новый глава
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке дворник и&nbsp;домком выследили педофила и&nbsp;передали его милиции В Бишкеке дворник и домком выследили педофила и передали его милиции
В&nbsp;Бишкеке охранники торгового центра избили посетителя В Бишкеке охранники торгового центра избили посетителя
Интернет-провайдер &laquo;Акнет&raquo; заявил о&nbsp;рейдерском захвате. На&nbsp;месте работает ГСБЭП Интернет-провайдер «Акнет» заявил о рейдерском захвате. На месте работает ГСБЭП
Убийство прокурора Баткенской области. Подозреваемый заявил о&nbsp;пытках Убийство прокурора Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках
Бизнес
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов