Уроженец Кыргызстана приговорен к семи годам за вербовку в России

Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда приговорил к семи годам колонии общего режима Атабека Рустамова, обвиняемого в вербовке в «Исламское государство» через WhatsApp. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, Атабек Рустамов признан виновным по статье «Склонение вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности» Ук РФ. Подсудимый вину не признал.

По версии следствия, Атабек Рустамов был приверженцем радикального течения ислама, пропагандировал идеи «мирового джихада» и одобрял деятельность «Исламского государства».

В декабре 2015 года подсудимый создал в WhatsApp групповой чат. Следствие подчеркивает, что аккаунт в мессенджере был привязан к абонентскому номеру, принадлежащему Рустамову.

Как считает следствие, подсудимый, пытаясь завербовать участников чата для организации теракта, хотел с помощью сторонников организовать террористическую организацию или бандформирование. Он создал в WhatsApp группу, куда добавил Азибека Рустамова и еще ряд пользователей.

«В указанной группе Рустамовым велась идеологическая обработка ее участников, выражающаяся в вовлечении их в террористическую деятельность посредством убеждений в религиозном единстве мусульман, правильности деятельности организации «Исламское государство» и необходимости совершения насильственных действий в отношении лиц иного вероисповедания, совершения террористических актов и участия в НВФ», — сообщает пресс-служба суда.

По данным «Интерфакс Россия», вместе с уроженцем Кыргызстана Атабеком Рустамовым в апреле 2017 года суд арестовал его брата Азизбека Рустамова, а также Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Бахадира Мадрахимова, Ферузу Инакова, Шухрата Сатымбаева и Искандера Нурбаева.

Изначально следствие предполагало, что вербовщики могли быть связаны с исполнителем теракта в петербургском метро. Позже эта информация не подтвердилась.

В августе суд приговорил Сатымбаева к 50 тысячам штрафа за то, что он состоял в чате в WhatsApp, где вербовались сторонники «Исламского государства», и не сообщил об этом правоохранительным органам.