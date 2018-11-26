Массовую драку устроили казахи и кыргызы на одном из предприятий России

На территории Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе произошла массовая драка двух групп рабочих — из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщил портал 2×2.

По предварительной информации, конфликт произошел на бытовой почве.

В социальных сетях появилось видео драки. Его опубликовали в инстаграм-паблике svbnews.

«Двадцать второго ноября на территории временных жилых сооружений компаний CPECC и Yamata в окрестностях ГПЗ развернулось побоище. Сотрудники Yamata, уроженцы Казахстана, что-то не поделили с гражданами Кыргызстана. В результате один сотрудник компании отправился в реанимацию, а второй остался с подбородком, пробитым булыжником», — написали администраторы паблика.

В пресс-службе УМВД по Амурской области подтвердили информацию. В полиции уточнили, что в результате драки серьезно травмирован 18-летний парень.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По подозрению в преступлении задержали 22-летнего рабочего. Его поместили в следственный изолятор.

Также травмирован 19-летний рабочий предприятия. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Побои или иные насильственные действия». Расследование продолжается.