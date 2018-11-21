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Происшествия

В Кызыл-Кие пьяный водитель ранил сотрудника УОБДД отверткой и пытался сбежать

В Кызыл-Кие Баткенской области пьяный водитель ранил отверткой сотрудника УОБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УОБДД.

Уточняется, что ЧП произошло 19 ноября. Дежурившие инспекторы пытались остановить автомобиль марки «ДЭУ Тико». Водитель не остановился, но его удалось задержать.

«В наркологии анализы показали, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. После того как машину поставили на штрафстоянку, нарушитель отказался отдавать ключи и воткнул в грудь инспектору отвертку. Нападавший хотел скрыться, но его остановил раненый инспектор и сотрудник охраны штрафстоянки. Состояние раненого стабильное, он в больнице. Нарушитель в ИВС», — сообщили в УОБДД.
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