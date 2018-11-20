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На Иссык-Куле задержали охотника. Убил косулю

В Иссык-Кульской области задержали охотника, застрелившего косулю. Об этом сообщили в Союзе охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане.

По данным организации, сотрудники организации совместно с сотрудником Департамента охоты ГАООСиЛХ на участке Кок-Булак в Сыртовой зоне Арчалы Тонского района Иссык-Кульской области задержали местного жителя Б.М. 1979 года рождения с незаконно отстреленной косулей.

«На месте составлен протокол и выписан штраф в 50 тысяч сомов. Антибраконьерские рейды проводятся регулярно», — сообщили в организации.
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