Самолет из Москвы не смог приземлиться в Бишкеке из-за густого тумана

Самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, не смог приземлиться в международном аэропорту «Манас». Об этом 24.kg сообщили пассажиры.

Уточняется, что рейс SU 1882 авиакомпании «Аэрофлот» кружился на подлете к столице, в итоге сел в аэропорту Алматы.

«Мы около часа кружили над Бишкеком. Нам разрешили посадку в аэропорту Алматы около 07.00. Всего в город ночью не смогли вернуться около 150 человек», — заявили редакции.

В пресс-службе ОАО «Международный аэропорт «Манас» подтвердили эту информацию. По их данным, один самолет действительно не смог приземлиться сегодня ночью.

«Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Ночью был глубокий туман, который развеялся под утро. Действительно есть задержки рейсов. Это связано с тем, что самолеты поздно приземлялись», — прокомментировали в ОАО «МАМ».