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Общество

Непогода. Рейсы компании «Уральские авиалинии» в Ош задержаны на восемь часов

Несколько рейсов компании «Уральские авиалинии» из Московского региона в Кыргызстан и Узбекистан задержаны или отправлены на запасные аэродромы в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Сложные метеоусловия (туман, практически нулевая видимость) в аэропортах Кыргызстана и Узбекистана стали причиной длительных задержек рейсов вчера и сегодня. Аэропорты работают по фактической погоде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейс U6-2447 по маршруту Жуковский — Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2448 по маршруту Ош — Жуковский задержан на восемь часов и затем вылетел в аэропорт Жуковский.

«Просим пассажиров отнестись с пониманием: безопасность полетов — главный приоритет. Авиакомпания обеспечивает пассажиров всеми положенными услугами в соответствии с ФАП-82», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312008/
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