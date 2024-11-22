Непогода. Рейсы компании «Уральские авиалинии» в Ош задержаны на восемь часов

Несколько рейсов компании «Уральские авиалинии» из Московского региона в Кыргызстан и Узбекистан задержаны или отправлены на запасные аэродромы в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Сложные метеоусловия (туман, практически нулевая видимость) в аэропортах Кыргызстана и Узбекистана стали причиной длительных задержек рейсов вчера и сегодня. Аэропорты работают по фактической погоде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейс U6-2447 по маршруту Жуковский — Ош отправлен на запасной аэродром в Бишкек. Обратный рейс U6-2448 по маршруту Ош — Жуковский задержан на восемь часов и затем вылетел в аэропорт Жуковский.

«Просим пассажиров отнестись с пониманием: безопасность полетов — главный приоритет. Авиакомпания обеспечивает пассажиров всеми положенными услугами в соответствии с ФАП-82», — добавили в пресс-службе.