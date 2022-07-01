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Общество

Рейс компании «Аэрофлот» в Москву задержан на сутки по техническим причинам

В аэропорту «Манас» задержан на сутки вылет рейса № 1887 в Москву. Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна, сообщает Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана. Детали не разглашаются.

В аэропорту 24.kg уточнили, что самолет вылетит сегодня согласно расписанию.

Борт со 170 пассажирами авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из Бишкека 30 июня в 16.35, однако перенесен на 18.00 1 июля.

Агентство гражданской авиации отметило, что всех пассажиров рейса обеспечили водой и питанием. Часть их отправили следующим рейсом, остальным предоставили гостиничные номера.

Согласно открытым данным, рейс № 1887 совершается на самолете Airbus A321, выпуск которого начался в 1988 году. Он рассчитан на полеты малой и средней дальности. Всего у авиакомпании «Аэрофлот» насчитывается 36 самолетов этой модели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238789/
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