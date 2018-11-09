12:38
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Происшествия

Кыргызстанец разбился на стройке в России

Мигрант из Кыргызстана погиб на стройке в Сестрорецке (Россия), вывалившись из люльки. Об этом пишет издание «Невские новости» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По его данным, ЧП произошло 7 ноября. Труп рабочего нашли на выступе террасы на четвертом этаже. Погибшему всего 21 год.

«Полицейские установили, что молодой человек проводил фасадные работы на высоте 11-го этажа без страховки в самодельной строительной люльке. Он потерял равновесие и выпал из конструкции», — говорится в сообщении.

Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ссылка:
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
У мигрантов из Кыргызстана низкий уровень знаний русского языка
Убийства, терроризм, вымогательства. За что кыргызстанцев судят в России
В Оренбурге кыргызстанец отправится в колонию за украденный велосипед
Кого из граждан Кыргызстана затронет миграционная амнистия в России
В Сибири растет террористическая активность. Обвиняют мигрантов
Тотальная проверка мигрантов. Рейд в Туле
Цифра дня. Около 70 тысяч граждан Кыргызстана находятся в черном списке России
Кыргызстанца сбила машина руководителя московской полиции
Многим кыргызстанцам из черного списка разрешат въезд в Россию
Четырехлетняя девочка-кыргызстанка застряла в Москве, мать не может ее вывезти
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержали боевиков, которые готовили диверсионно-подрывные акции В Кыргызстане задержали боевиков, которые готовили диверсионно-подрывные акции
Задержанный за&nbsp;взятки чиновник ГРС&nbsp;&mdash; свидетель по&nbsp;делу Камилы Дуйшебаевой Задержанный за взятки чиновник ГРС — свидетель по делу Камилы Дуйшебаевой
Смертельный перекресток. На&nbsp;Орозбекова&nbsp;&mdash; Баялинова водитель въехал в&nbsp;гараж дома Смертельный перекресток. На Орозбекова — Баялинова водитель въехал в гараж дома
В&nbsp;Лейлекском районе стреляли в&nbsp;депутата местного кенеша В Лейлекском районе стреляли в депутата местного кенеша
Бизнес
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора&nbsp;О! MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»
Пользуйтесь MegaPay и&nbsp;выиграйте квартиру! Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
ООО &laquo;НУР Телеком&raquo; готово подать в&nbsp;суд ООО «НУР Телеком» готово подать в суд