Кыргызстанец разбился на стройке в России

Мигрант из Кыргызстана погиб на стройке в Сестрорецке (Россия), вывалившись из люльки. Об этом пишет издание «Невские новости» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По его данным, ЧП произошло 7 ноября. Труп рабочего нашли на выступе террасы на четвертом этаже. Погибшему всего 21 год.

«Полицейские установили, что молодой человек проводил фасадные работы на высоте 11-го этажа без страховки в самодельной строительной люльке. Он потерял равновесие и выпал из конструкции», — говорится в сообщении.

Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.