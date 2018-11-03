В селе Беш-Кунгей пенсионер ранил собутыльницу

Аламединский районный суд Бишкека приговорил 63-летнего пенсионера к пяти годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается в приговоре суда.

По версии следствия, мужчина ударил ножом приятельницу, с которой распивал спиртные напитки.

Вину пенсионер не признал. По его словам, он действительно пил со своей приятельницей вино и водку, но не наносил ей ножевых ранений.

«Я пригласил в гости потерпевшую. Честно говоря, мы пили в первый день, утром у меня болела голова. Когда резал мясо, женщина попросила у меня нож, я и отдал ей. Через некоторое время заметил, что она лежит в стороне. Когда подошел, увидел, что она окровавлена. После этого побежал к соседям просить помощи. В это время домой пришли мои дети и вызвали скорую», — сказал подсудимый.

Потерпевшая рассказала суду, что мужчина нанес ей ранения кухонным ножом в ходе словесной перепалки. Однако женщина отказалась от претензий к обидчику.