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Выходец из Кыргызстана перевел 700 тысяч рублей террористам в Сирии

Выходец из Кыргызстана перевел из подмосковных Мытищ почти 700 тысяч рублей на счет мужчины, находящегося в Сирии. Об этом сообщает портал «360».

По данным источника агентства, деньги предназначались террористам «Исламского государства». Как удалось выяснить полиции, 49-летний выходец из Кыргызстана временно зарегистрирован в деревне Песье и нигде не работает.

В период с 9 по 11 сентября он при помощи карты Сбербанка перевел 690 тысяч рублей клиенту этой же кредитной организации в САР. Таким образом приезжий намеревался оказать содействие международной террористической организации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Уроженец Кыргызстана задержан.
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