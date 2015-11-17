Кыргызский фильм «Сутак» («Небесное кочевье») получил два приза на МКФ «Лістапад» в Минске (Беларусь). Об этом ИА «24.kg» сообщила киновед Гульбара Толомушова.

По ее данным, XXII Минский международный кинофестиваль «Лістапад» прошел под девизом «Удовольствие для глаз». На нем было представлено 184 картины из 60 стран, в том числе 91 игровой фильм, 70 документальных и 23 анимационных ленты. Приз президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино» получила картина «Сутак»» режиссера Мирлана Абдыкалыкова из Кыргызстана. Его лента участвовала в основном конкурсе. Фильму «Сутак» присужден также специальный приз исполнительного комитета СНГ «Кино без границ» за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами.

Обе награды получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев. Дипломат поблагодарил за высокую оценку работы кыргызского режиссера и выразил уверенность в развитии культурного сотрудничества, а также экономического взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Отметим, что ленту «Сутак» зрители в своем голосовании поставили на второе место. Кыргызская картина не намного отстала от победителя зрительского голосования - фильма из Исландии «Бараны».

Картина повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».