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Про кино

Кыргызский фильм «Асман алдында» приглашен на кинофорумы в Риме и Лос-Анджелесе

Фильм кыргызского режиссера Дальмиры Тилепбергеновой «Асман алдында» («Под небесами») отобран в конкурсную программу международного кинофестиваля CinemAvvenire в Риме (Италия) и для специального показа в Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщила сотрудник студии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее данным, кинофестиваль в Риме, который пройдет 11-20 декабря, ставит своей целью поиск новых стилей и талантов в киноиндустрии, а также создание единой площадки для реализации и поддержки совместных кинопроектов. Он включает несколько конкурсных программ – международную, национальную, детских фильмов и другие. Ежегодно фестиваль собирает кинематографистов из 60 стран, на нем демонстрируется более 300 фильмов.

Кинофорум в Лос-Анджелесе возьмет старт 26 октября и продлится до 2 ноября. Напомним, что кинофестиваль учрежден кыргызским общественным деятелем, председателем Союза кинематографистов КР Садыком Шер-Ниязом, который в 2014 году во время пребывания в США с фильмом «Курманджан датка» основал фестиваль и собрал команду. Кинофестиваль проводится при поддержке общественного фонда «Айтыш».

Аsian World Film Festival (AWFF) организует показ самых лучших фильмов азиатского региона в Лос-Анджелесе для признания и привлечения внимания к высокому уровню кинематографистов региона, укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями. Через межкультурное сотрудничество фестиваль презентует фильмы из 50 стран азиатского региона, охватывающего территорию от Турции до Японии и от России до Индии. Все ленты, участвующие в фестивале, будут иметь уникальную возможность заявить о себе во время сезона наград посредством показа для Академии Оскара, Международной ассоциации голливудской прессы, Гильдии режиссеров, привлекая дополнительное внимание СМИ и членов комиссий.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/20946/
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