Венгрия приняла приглашение Трампа войти в «Совет мира» по Газе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил вступить в новый «Совет мира» под руководством Дональда Трампа, занимающийся вопросами управления сектором Газа. Республика заинтересована в мире на Ближнем Востоке, так как нынешнее положение дел в регионе сказывается на безопасности всей Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Венгрия ценит «миротворческую деятельность» американского президента и возлагает на него надежды в урегулировании ситуации в секторе Газа, отметил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто. Помимо Венгрии, приглашение получили и представители Италии, которые надеются, что их государство сможет сыграть одну из ключевых ролей.

«Совет мира» создается как потенциальная замена органам ООН, которые, по версии Дональда Трампа, являются бесполезными. Испытательным полигоном для новой площадки станет урегулирование конфликта в секторе Газа, однако американские чиновники предложили расширить мандат организации, включив в него украинский и венесуэльский кризисы.

Администрация США объявила о создании комитета по управлению Газой (NCAG). При этом, чтобы попасть в «Совет мира», придется заплатить $1 миллиард. Дональд Трамп как председатель «Совета мира» будет вправе выгонять или приглашать участников, блокировать решения и создавать новые структуры.