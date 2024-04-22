Глава МИД Великобритании намерен обсудить с Садыром Жапаровым три вопроса

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намерен обсудить с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым три вопроса. Об этом сообщил «Азаттык».

По данным издания, первый вопрос — мировой порядок. Позиция британского МИД — суверенитет и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены в соответствии с принципами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Министр в своем заявлении подчеркнул важность борьбы с коррупцией, сотрудничества в сфере безопасности и что Центральная Азия не должна стать «теневой дорогой» для обхода санкций.

Торговля и инвестиции являются вторым основным направлением.

Дэвид Кэмерон добавил, что Великобритания может помочь с точки зрения инвестиций и технологий для формирования энергоэффективной экономики в регионе. Он заявил, что создаст первый в Центральной Азии фонд прямых инвестиций и венчурного капитала для малого и среднего бизнеса, а в качестве успешного примера привел открытие компании Concrete Canvas, которая будет обслуживать весь район в Бишкеке.

Третье направление — сфера образования.

Отмечается, что программа Chevening удваивает финансирование государств Центральной Азии, а Британский совет, Pearson и Cambridge Education повышают стандарты и важность преподавания английского языка. Сообщается, что особое внимание уделят образованию женщин и девочек.

«Я с нетерпением жду возможности обсудить эти три вопроса с президентом Садыром Жапаровым и правительством КР. Мне очень хочется приехать в Бишкек, увидеть природу этой страны и получить информацию о сегодняшнем Кыргызстане. Перед нами открываются огромные возможности, нам нужно использовать их вместе», — цитирует «Азаттык» Дэвида Кэмерона.