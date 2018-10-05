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О введении временного моратория на внесение изменений в некоторые кодексы

О введении временного моратория на внесение изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики

В целях обеспечения эффективной правоприменительной практики Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Указом Президента Кыргызской Республики «О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы» от 22 мая 2018 года № 124, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Приостановить до 1 января 2020 года инициирование государственными органами исполнительной власти Кыргызской Республики проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики, предусматривающих внесение изменений в:

- Уголовный кодекс Кыргызской Республики;

- Кодекс Кыргызской Республики о проступках;

- Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях;

- Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики;

- Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики.

2. Действие пункта 1 настоящего постановления Правительства не распространяется на проекты нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений в вышеназванные кодексы, в части:

- приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики;

- исполнения решений Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики;

- реализации компонента «Безопасный город» проекта «Умный город», при условии соблюдения концептуальных основ проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике;

- изменения сроков давности, связанных с установлением и возмещением причиненного ущерба;

- устранения препятствий, которые могут возникнуть в ходе правоприменительной практики (устранение коллизий и пробелов).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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