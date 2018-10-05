О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере медицинского освидетельствования военнослужащих № 453 от 4 октября 2018 года



В целях упорядочения проведения медицинского освидетельствования военнослужащих, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики

«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц» от 3 февраля 2005 года

№ 55 следующие изменения:

в перечне документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы застрахованным по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащим и военнообязанным, призванным на учебные и специальные сборы, и приравненным к ним лицам, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя по обязательному государственному страхованию (несовершеннолетние дети застрахованного лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя) с приложением личных банковских реквизитов каждого выгодоприобретателя для зачисления денежных средств и копии документа, удостоверяющего личность каждого выгодоприобретателя;»;

— абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«- заявление о выплате страховой суммы от каждого выгодоприобретателя по обязательному государственному страхованию (несовершеннолетние дети застрахованного лица включаются в заявление одного из супругов, опекуна или попечителя) с приложением личных банковских реквизитов каждого выгодоприобретателя для зачисления денежных средств и копии документа, удостоверяющего личность каждого выгодоприобретателя;»;

— абзац пятый пункта 2 после слов «медико-социальной экспертной комиссии» дополнить словами «или постановления штатной военно-врачебной комиссии»;

в пункте 3:

— абзац второй изложить в следующей редакции:

«- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, удостоверяющего личность с приложением личных банковских реквизитов для зачисления денежных средств (в случае повышения группы инвалидности застрахованному лицу им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате страховой суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере);»;

— в абзаце пятом слова «со стойким расстройством функций организма» исключить;

в пункте 4:

— абзац второй изложить в следующей редакции:

«- заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы вместе с копией документа, удостоверяющего личность с приложением личных банковских реквизитов для зачисления денежных средств

(в случае повышения группы инвалидности застрахованному лицу им дополнительно указывается информация об обращении с заявлением о выплате страховой суммы, причитающейся по прежней группе инвалидности, ее получении и размере);»;

— в абзаце пятом слова «со стойким расстройством функций организма» исключить;

в пункте 5:

— абзац второй после слов «о выплате страховой суммы» дополнить словами «вместе с копией документа, удостоверяющего личность с приложением личных банковских реквизитов для зачисления денежных средств;»;

— дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- протокол медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (в случае обращения военнослужащего в лечебные учреждения (независимо от форм собственности) свыше одних суток, но не позднее 48 часов с момента получения травмы, ранения, увечья, отравления с результатами исследования крови и мочи на наличие алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.»;

в пункте 6:

— абзац первый изложить в следующей редакции:

«В случае досрочного увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы и граждан, призванных на военные сборы или сборы мобилизационного резерва со сборов, в связи с признанием их военно-врачебной комиссией негодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время или негодными к военной службе с исключением с воинского учета вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, военных сборов, оформляются:»;

— абзац второй после слов «о выплате страховой суммы» дополнить словами «вместе с копией документа, удостоверяющего личность застрахованного лица, с приложением личных банковских реквизитов для зачисления денежных средств;»;

— абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- копия свидетельства о болезни застрахованного лица, признанного военно-врачебной комиссией негодным к военной службе в мирное время, ограниченно годным в военное время или негодным к военной службе, с исключением с воинского учета.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба (на мирное и военное время)» от 18 декабря 2009 года № 771 следующее изменение:

в Положении о медицинском освидетельствовании в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба (на мирное и военное время), утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 83 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В военно-врачебные комиссии представляются медицинские документы, справка об обстоятельствах получения травмы, выписка из приказа командира части, протокол медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ (в случае обращения военнослужащего в лечебные учреждения (независимо от форм собственности) свыше одних суток, но не позднее 48 часов с момента получения травмы, ранения, увечья, отравления с результатами исследования крови и мочи на наличие алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ).».

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о проведении медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в Кыргызской Республике» от 12 февраля 2015 года № 50 следующие изменения:

в Положении о проведении медицинского освидетельствования на предмет установления состояния опьянения алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами или факта употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац восьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:

«- при обследовании военнослужащих в случае обращения в лечебные учреждения (независимо от форм собственности) свыше одних суток, но не позднее 48 часов с момента получения травмы, ранения, увечья, отравления.».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.