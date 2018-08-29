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Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года.

Данным Соглашением режим кыргызско-казахстанской государственной границы предусматривает правила содержания и пересечения Государственной границы, пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств и перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных, разрешения пограничных инцидентов, ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на Государственной границе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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