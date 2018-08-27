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Об утверждении порядка ведения экономико-статистического наблюдения

Постановление Правительства КР № 386 от 23 августа 2018 года

Об утверждении Порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О конкуренции», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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