О мерах по обеспечению транспортного контроля и учета товаров в рамках ЕАЭС

Постановление Правительства КР № 396 от 23 августа 2018 года



О мерах по обеспечению транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику

В целях обеспечения транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику, определения даты принятия на учет и перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию Кыргызской Республики для администрирования косвенных налогов, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

— Порядок обеспечения транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику согласно приложению 1;

— Перечень товаров и рекомендуемые минимальные нормы по ввозу товаров, в отношении которых не требуется обязательного оформления сопроводительной накладной, перемещаемых физическими лицами через временные/стационарные пункты транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику для личного пользования, согласно приложению 2.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза» от 3 октября 2016 года № 524 следующее изменение:

— дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. С даты вступления в силу пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику» прекращает действие пункт 1 настоящего постановления в отношении пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, расположенных в Манасском районе Таласской области («Чон-Капка автодорожный»), Панфиловском районе Чуйской области («Чалдыбар автодорожный»), Ысык-Атинском районе Чуйской области («Ак-Тилек автодорожный»), Аламудунском районе Чуйской области («Ак-Жол автодорожный»).».

3. Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики:

— совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, органами местного самоуправления, в целях обеспечения транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику, вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, расположенных в Манасском районе Таласской области («Чон-Капка автодорожный»), Панфиловском районе Чуйской области («Чалдыбар автодорожный»), Ысык-Атинском районе Чуйской области («Ак-Тилек автодорожный»), Аламудунском районе Чуйской области («Ак-Жол автодорожный»), провести необходимые мероприятия по отводу земель под объекты:

1) временных пунктов транспортного контроля и учета товаров до начала работы стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров;

2) строительства (переноса, перепрофилирования) стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров;

— совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики проработать вопросы регламента организации работы пунктов транспортного контроля и учета товаров.

4. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:

— совместно с Агентством автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики разработать проектно-сметную документацию и произвести финансово-экономические расчеты расходов по установлению временных/стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров;

— выступить заказчиком, обеспечить строительство (перенос, перепрофилирование) временных/стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров.

5. Министерству финансов Кыргызской Республики увеличить доходную часть республиканского бюджета по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, и предусмотреть соразмерные дополнительным доходам суммы расходов, вытекающих из настоящего постановления, при подготовке законопроекта о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы» для обеспечения финансирования:

— Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики для исполнения пункта 4 настоящего постановления и реализации Порядка обеспечения транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику;

— Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики для приобретения и установки серверов с возможностью передачи информации в режиме реального времени с временных и стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику уполномоченным государственным органам.

6. С даты вступления в силу пункта 1 настоящего постановления в отношении пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, расположенных в Манасском районе Таласской области («Чон-Капка автодорожный»), Панфиловском районе Чуйской области («Чалдыбар автодорожный»), Ысык-Атинском районе Чуйской области («Ак-Тилек автодорожный»), Аламудунском районе Чуйской области («Ак-Жол автодорожный»), прекращает действие постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза» от 3 октября 2016 года № 524.

7. До 1 января 2019 года Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, органами местного самоуправления, в целях обеспечения транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику, вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, расположенных в Манасском районе Таласской области («Кичи-Капка автодорожный»), Жайылском районе Чуйской области («Жайыл автодорожный»), Сокулукском районе Чуйской области («Камышановка автодорожный»), Ысык-Атинском районе Чуйской области («Кен-Булун автодорожный»), Чуйском районе Чуйской области («Токмок автодорожный»), Тюпском районе Иссык-Кульской области («Каркыра автодорожный»), провести по мере необходимости мероприятия по отводу земель под объекты временных или стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров.

8. С 1 января 2019 года признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза» от 3 октября 2016 года № 524.

9. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики до 1 октября 2018 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики, направленного на обеспечение учета объемов перемещаемых товаров (грузов) железнодорожным и воздушным транспортом в рамках торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза.

10. Министерствам и ведомствам привести свои решения в соответствие с положениями настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу со дня начала работы каждого из временных и стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики, отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.