О внесении изменения в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 356 от 31 июля 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 819 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики» от 2 декабря 2015 года № 819 следующее изменение:

— в Положении о Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики:

абзацы третий и тринадцатый подпункта 2 пункта 9 признать утратившими силу.

2. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Республиканском реестре объектов физической культуры и спорта» от 22 января 2013 года № 25;

— постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности» от 20 января 2017 года № 35.

3. Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.