20:34
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Официально

О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР №354 от 31 июля 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Социального фонда Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 137

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Социального фонда Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 137 следующие изменения:

в Положении о Наблюдательном совете по управлению государственным социальным страхованием, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2:

в абзаце четвертом:

слова «Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики» заменить словами «Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики»;

после слов «Министерства экономики Кыргызской Республики,» дополнить словами «Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики,»;

в абзаце седьмом слова «Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил» заменить словами «Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства КР
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций
В Закон «О статусе депутатов местных кенешей» внесены изменения
Об утверждении положения о предоставлении информации в области гидрометеорологии
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в некоторые решения правительства
О проведении пилотного проекта по выдаче патентов
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
В Закон «Об автомобильных дорогах» внесены изменения
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменения в&nbsp;постановление правительства&nbsp;КР О внесении изменения в постановление правительства КР
Бизнес
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно
Участвуйте в&nbsp;акции &laquo;Год подарков&raquo; &laquo;Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выигрывайте ценные призы! Участвуйте в акции «Год подарков» «Бакай Банка» и выигрывайте ценные призы!
Мобильный кошелек поможет оплатить налог на&nbsp;автотранспорт без комиссии! Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!