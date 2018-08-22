Постановление Правительства КР №354 от 31 июля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Социального фонда Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 137

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Социального фонда Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года № 137 следующие изменения:

в Положении о Наблюдательном совете по управлению государственным социальным страхованием, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 2:

в абзаце четвертом:

слова «Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики» заменить словами «Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики»;

после слов «Министерства экономики Кыргызской Республики,» дополнить словами «Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики,»;

в абзаце седьмом слова «Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил» заменить словами «Республиканского совета ветеранов войны, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.