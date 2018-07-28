Постановление Правительства КР № 340 от 23 июля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по сотрудничеству с Европейским Союзом» от 15 марта 2017 года № 157

В целях повышения эффективности деятельности Координационного совета по сотрудничеству с Европейским Союзом, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационном совете по сотрудничеству с Европейским Союзом» от 15 марта 2017 года № 157 следующие изменения:

— абзац восемнадцатый приложения 1 к вышеуказанному постановлению изложить в следующей редакции:

«заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики (*);»;

— Положение о Координационном совете по сотрудничеству с Европейским Союзом, утвержденное вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.