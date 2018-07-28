В Закон «О статусе депутатов местных кенешей» внесены изменения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутатов местных кенешей».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2018 года.

Целью принятого закона является улучшение процедуры предоставления депутатам местных кенешей нагрудного знака.

Законом предусмотрено утверждать образцы удостоверения и нагрудного знака, а также их Положение не через Закон, а через Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.