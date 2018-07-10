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О проведении пилотного проекта по выдаче патентов

Постановление Правительства КР № 304 от 27 июня 2018 года

О проведении пилотного проекта по выдаче добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию, в виде документа в электронном формате (электронный патент)

В целях упрощения процедуры исполнения налоговых обязательств и создания благоприятных условий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на основе патента, в соответствии со статьей 345 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики провести в период с 1 по 31 июля 2018 года на территории городов Бишкек и Ош пилотный проект по выдаче добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию, в виде документа в электронном формате (электронный патент).

2. Утвердить Временный порядок выдачи добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию, в виде документа в электронном формате (электронный патент) согласно приложению.

3. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики:

- решить организационно-технические вопросы, связанные с проведением пилотного проекта;

- провести разъяснительную и информационную работу среди налогоплательщиков и коммерческих банков о проведении пилотного проекта.

4. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 10 июля 2018 года внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, предусматривающего порядок выдачи электронного патента.

5. Рекомендовать коммерческим банкам при приеме налоговых платежей осуществлять проверку на предмет наличия и правильности указания идентификационного налогового номера.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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