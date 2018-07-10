Постановление Правительства КР № 299 от 22 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» от 9 августа 2004 года № 578

В целях дальнейшей реализации статьи 9 Закона Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» от 9 августа 2004 года № 578 следующие изменения:

- в пункте 2 слово «коммуникаций» заменить словом «дорог»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.»;

в Правилах учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Из числа погибших и раненых исключаются лица, в отношении которых вынесено постановление следственного органа о том, что гибель или ранения причинены не дорожно-транспортным происшествием, а по иным причинам. Копия указанного постановления направляется в уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, для решения вопроса об исключении из статистической отчетности данных о лицах, ранее переданных как о погибших или раненых в результате дорожно-транспортных происшествий.»;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Устные или письменные сообщения о дорожно-транспортных происшествиях и лицах, пострадавших при них, регистрируются в дежурных частях органов внутренних дел в установленном Министерством внутренних дел Кыргызской Республики порядке и по телеграфным каналам связи (телефону, нарочным) передаются в дежурную часть уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Оперативная информация о дорожно-транспортном происшествии, в котором пять и более человек погибли, десять и более человек пострадали (погибшие и раненые), незамедлительно передается в Правительство Кыргызской Республики, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

По каждому вышеуказанному дорожно-транспортному происшествию уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проводит служебное расследование в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.»;

- в пункте 9:

в абзаце втором:

слова «Государственной автомобильной инспекции или исполняющий обязанности старшего группы Государственной автомобильной инспекции» заменить словами «или исполняющий обязанности старшего группы уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

слова «Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

в абзаце третьем слова «аппараты Государственной автомобильной инспекции Управлений внутренних дел» заменить словами «уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, без пострадавших, осуществляют городские, районные органы внутренних дел и строевые подразделения уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для устранения причин их совершения, в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Кыргызской Республики.»;

- в пункте 18 слова «Комиссии по безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской Республики по их требованию» заменить словами «Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской Республики по ее требованию».

2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики и Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев