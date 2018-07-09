В Закон «Об автомобильных дорогах» внесены изменения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 мая 2018 года.

Данный Закон разработан в целях реализации мероприятий в рамках Детализированного плана по демонтажу коррупционных схем и устранения коррупционных рисков в системе государственного управления, регулирования дорожного строительства, ведения хозяйственно-экономической деятельности по содержанию и эксплуатации дорог и дорожных сооружений подведомственными организациями, структурными подразделениями Министерства транспорта и дорог, согласованного Антикоррупционной службой Государственного комитета национальной безопасности и одобренного Советом обороны 27 июля 2015 года, а также адаптации и приведения в соответствие с Техническим регламентом ТС «Безопасность автомобильных дорог» национального законодательства.

Применение ТР ТС позволит исключить дискреции в деятельности уполномоченных контролирующих органов, а также позволит восстановить систему государственного нормативно-технического и нормативно правового регулирования отношений в сфере дорожного строительства, эксплуатации и содержания дорог и дорожных объектов.

Данным техническим регламентом предусмотрены минимально необходимые требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации, а также формы и порядок.

В Закон «Об автомобильных дорогах» вводится норма, согласно которой Правительство Кыргызской Республики уполномочивается утверждать стратегическое планирование развития автомобильных дорог, порядок и критерии включения в стратегические планы проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Также вводятся нормы, устанавливающие порядок формирования и утверждения ежегодного планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Данная норма позволит устранить включения объектов, подлежащих финансированию в текущем финансовом году без экономического обоснования и проектно-сметной стоимости, а также позволит определить порядок согласования приоритетов планирования и производства работ по ремонту и содержанию, а также избежать вмешательства после формирования плана (Титульного списка).

В настоящее время управление (администрирование) проектированием, строительством и реконструкцией автомобильных дорог не регламентируются нормативно-правовыми актами. Введением нормы будут регламентироваться работы по этапному проектированию, утверждению и согласованию задания, и осуществления (администрирование) строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.