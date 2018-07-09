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В Законе «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» изменения

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 мая 2018 года.

Целью данного Закона является устранение пробелов и расхождений в Законе Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения», приведение его в соответствие с Земельным кодексом Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования
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